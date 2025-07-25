فاجعة الكوت... تحذيرات من صفقات تمييت التحقيق

تحذيرات من صفقات تميع التحقيق بالفاجعة

ذوو ضحايا فاجعة يرفضون الاجراءات الحكومية تجاه الحادثة



عائلات الضحايا عبّرت عن رفضها للإجراءات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن حادثة الهايبر ماركت في ، محذّرين من محاولات التلاعب بالتحقيق أو عقد صفقات تُمَيِّع القضية مع المتورطين.

مطالبات واسعة بمحاسبة عادلة وشفافة وعدم التستر على أي مسؤول.