الحرائق تكشف ضعف الإجراءات: ارتفاع أسعار معدات الإطفاء يثير القلق

مواطنون ممتعضون من جشع تجار بيع معدات الاطفاء لرفعهم الاسعار.

مع كل حريق تشتعلُ التصريحات عن تشديد الرقابة والمحاسبة، لكنّ الواقع لا يحملُ إلا رماد فالمواطن يواجه النار بيديه، ويشتري الأمان بسعر مضاعف، في ظل غيابٍ تام للإجراءات.



إليكم ما كشفه مراقبون في هذا التقرير من .