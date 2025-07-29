زائروا البصرة يواصلون زحفهم نحو كربلاء

المواكب الحسينية المنتشرة على طولِ الطريق تواصل تقديم الخدمات



تواصلُ قوافلُ الزائرين المشاةِ زحفَها نحو كربلاءَ حيث بلغت أفواجُهم عددا من أقضيةَ ، ومع تزايد أعداد المشاركين في هذه المسيرة الراجلة من مختلف المدن اتجه الزائرون نحو ، لمواصلة طريقهم العشقالذي يمر بالكوت والديوانية وبابل، وصولًا إلى