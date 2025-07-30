غضب إزاء نية ازالة مبنى الهايبر ماركت في الكوت‎.. فيديو

اثارت تصريحات محلية في تفيد بازالة مبنى الهايبر ماركت غضب ذوي الضحايا معتبرينها طمس للحقيقة فيما دعا ناشطون إلى اعتبار الفاجعة ناقوس لجميع المسؤولين لمنع تكرار المأساة في مدن الأخرى التفاصيل مع مراسل في هذا التقرير.