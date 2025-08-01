إحالة منازل وأراض إلى المزايدة العلنية جنوب بغداد... صدمة بين الاهالي رغم امتلاكهم وثائق شراء رسمية!

منازل واراض جنوب العاصمة تحال للمزايدة... صدمة بين الاهالي بالقرار الحكومي رغم امتلاكهم وثائق شراء رسمية!



تفاجأ سكان منطقة البوعيثة بلافتات حكومية تحيل منازلهم وأراضيهم إلى المزايدة العلنية، على الرغم من امتلاكهم لوثائق رسمية تؤكد شراءهم للأراضي منمالكِها الأصلي وعدمَ تبعيتِها للدولة. وقال سكانُ المنطقةِ لمراسلِ إنالقرارَ "مجحفٌ" ويتعارضُ مع القراراتِ السابقةِ لمجلسِ الوزراءِ بشمولِالمنطقةِ بمشروعِ التمليكِ، ما دفعهم إلى المطالبةِ بتدخلٍ عاجلٍ يوقفُ خطرَالإزالةِ والتهجيرِ، محذرين من التصعيدِ والتظاهرِ في حالِ عدمِ الاستجابةِلمطالبِهم.