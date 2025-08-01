بالفيديو.. رونالدو يفاجئ طباخ النصر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية فيديو "للدون" وهو يحمل "تورتة" وبها عدة شموع احتفالا بعيد ميلاد طباخ الفريق الذي لم يتمالك دموعه تأثرا بموقف وذهب لمعانقته بحرارة.وتفاعل العديد من مشجعي النجم بجانب جماهير مع مقطع الفيديو الرائع لاحتفال رونالدو والذي يعكس تواضع النجم المخضرم بخلاف روحه الرائعة داخل معسكر الفريق.ويخوض فريق النصر معسكرا تدريبيا في استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2025 – 2026 بعدما أنهى النادي السعودي معسكره الأول في .ومن المقرر أن يفتتح النصر موسمه الجديد بمواجهة الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في .