نسب انجاز عالية في مشاريع فك الاختناقات... تحذيرات من استغلال المشاريع في الحملات الانتخابية من قبل بعض المرشحين



نسب إنجاز عالية تم تسجيلها بمشاريع فك الاختناقات المرورية بحزمتيها الاولى والثانية ، ابرز المشاريع سيتم افتتاحها مع نهاية هذا العام ، في ظل التحذيرات من عدم استغلالها في الحملات الانتخابية من قبل بعض المرشحين …