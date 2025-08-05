التخطيط تكشف خطة التنمية الوطنية 2024 - 2028‎

في ظل واقع اقتصادي تعصف به رياح الازمات، كشف عن ملامح للعام الفين واربعة وعشرين الفين وثمانية وعشرين والتي تضمنت خمسة برامج رئيسة تهدف الى تحقيق التنمية الشاملة والحوكمة الإلكترونية وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار وتقليص نسب الفقر والبطالة.





وشارك في اعداد الخطة الخمسية خمس عشرة لجنة متخصصة بالتعاون مع خبراء اقتصاديين اكدوا ان نجاحها مرتبط بدعم القطاع الخاص.