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التخطيط تكشف خطة التنمية الوطنية 2024 - 2028
بالفيديو
في ظل واقع اقتصادي تعصف به رياح الازمات، كشف وزارة التخطيط عن ملامح خطة التنمية الوطنية للعام الفين واربعة وعشرين الفين وثمانية وعشرين والتي تضمنت خمسة برامج رئيسة تهدف الى تحقيق التنمية الشاملة والحوكمة الإلكترونية وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار وتقليص نسب الفقر والبطالة.
2025-08-05 | 13:15
2025-08-05T13:15:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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التخطيط تكشف خطة التنمية الوطنية 2024 - 2028
المصدر:
السومرية
22 شوهد
في ظل واقع اقتصادي تعصف به رياح الازمات، كشف
وزارة التخطيط
عن ملامح
خطة التنمية الوطنية
للعام الفين واربعة وعشرين الفين وثمانية وعشرين والتي تضمنت خمسة برامج رئيسة تهدف الى تحقيق التنمية الشاملة والحوكمة الإلكترونية وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار وتقليص نسب الفقر والبطالة.
وشارك في اعداد الخطة الخمسية خمس عشرة لجنة متخصصة بالتعاون مع خبراء اقتصاديين اكدوا ان نجاحها مرتبط بدعم القطاع الخاص.
المراسل
صالح الطيب
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