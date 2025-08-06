مواكب بغداد تبدأ بنصب السرادق على طريق الزائرين‎.. فيديو

باشرت المواكب الحسينية جنوب العاصمة بنصب السرادق الخاصة باستقبال زوّار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتقدّم هذه المواكب خدماتٍ متنوعة للزائرين على جانبي الطريقِ المؤدي إلى ، فيما تستنفر القوات الأمنية جهودها لضمان انسيابية الزيارة وتأمين مسارات الزائرين.. جولة مع مراسل في هذا التقرير.