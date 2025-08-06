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مواكب بغداد تبدأ بنصب السرادق على طريق الزائرين.. فيديو
بالفيديو
خدمات متنوعة تقدم للزائرين المتوجهين الى كربلاء لاحياء الزيارة الاربعينية.
2025-08-06 | 03:30
2025-08-06T03:30:00+00:00
Alsumaria Tv
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مواكب بغداد تبدأ بنصب السرادق على طريق الزائرين.. فيديو
المصدر:
السومرية
144 شوهد
خدمات متنوعة تقدم للزائرين المتوجهين الى
كربلاء
لاحياء الزيارة الاربعينية.
باشرت المواكب الحسينية جنوب العاصمة
بغداد
بنصب السرادق الخاصة باستقبال زوّار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وتقدّم هذه المواكب خدماتٍ متنوعة للزائرين على جانبي الطريقِ المؤدي إلى
كربلاء
، فيما تستنفر القوات الأمنية جهودها لضمان انسيابية الزيارة وتأمين مسارات الزائرين.. جولة مع مراسل
السومرية
في هذا التقرير.
المراسل
حسين عدنان
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