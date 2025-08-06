بالفيديو: موكب ال الصدر الكرام يستقبل جموع الزائرين‎

يشارك زعيم في تقديم الطعام والشراب فضلا عن الخدمات اللازمة لزائري اربعينية الامام الحسينِ عليه السلام في موكب ال الكرام والذي يشرف على عمله شخصيا، الموكب يستقبل اكثر من خمسين الف زائر من داخل وخارج يوميا ويستمر حتى نهاية الزيارة الاربعينية.. تفاصيل اكثر في هذا التقرير من .