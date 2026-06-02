بالفيديو: اضراب عن العمل في مستشفيات بغداد

نظم أطباء مقيمون دوريون إضرابا عن العمل في ببغداد وعدد من المستشفيات الحكومية وذلك احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر وللمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم. وقال أطباء مضربون لمراسل إن الإضراب جاء بعد استنفاد جميع المخاطبات والوعود السابقة، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم حتى الاستجابة لها في وقت انعكس فيه الإضراب على سير العمل داخل عدد من .. التفاصيل في التقرير اعلاه.