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بالفيديو: اضراب عن العمل في مستشفيات بغداد
بالفيديو
اطباء مقيمون: استنفدنا جميع المخاطبات والوعود لصرف مستحقاتنا وتثبيتنا على الملاك.
2026-06-02 | 13:00
2026-06-02T13:00:00+00:00
Alsumaria Tv
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بالفيديو: اضراب عن العمل في مستشفيات بغداد
المصدر:
السومرية
73 شوهد
اطباء مقيمون: استنفدنا جميع المخاطبات والوعود لصرف مستحقاتنا وتثبيتنا على الملاك.
نظم أطباء مقيمون دوريون إضرابا عن العمل في
مستشفى الكاظمية
ببغداد وعدد من المستشفيات الحكومية وذلك احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر وللمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم. وقال أطباء مضربون لمراسل
السومرية
إن الإضراب جاء بعد استنفاد جميع المخاطبات والوعود السابقة، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم حتى الاستجابة لها في وقت انعكس فيه الإضراب على سير العمل داخل عدد من
المؤسسات الصحية
.. التفاصيل في التقرير اعلاه.
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