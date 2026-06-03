تحذيرات من تجاهل مطالب أطباء البصرة.. فيديو

وفي حذرت نقابة الأطباء خلال وقفة احتجاجية من استمرار مطالب الأطباء الدوريين، داعية الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة ملفاتهم المهنية والوظيفية. وقال أطباء مشاركون في الوقفة التقتهم مراسلة إن تأخير الاستجابة لمطالبهم يهدد استقرار عملهم ويؤثر على واقع الخدمات الصحية، مؤكدين أن الطبيب المقيم الدوري يعد ركنا أساسيا في المنظومة الطبية.. المزيد في التقرير اعلاه.