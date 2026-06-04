بغداد بلا وقود.. والجهات النفطية تَعِد بالحل مطلع الأسبوع

أزمة وقود خانقة تُكدّس السيارات في إثر مغادرة شركة أجنبية لحقل نفطي، والجهات المعنية تَعِد بالانفراج مطلع الأسبوع المقبل مع وصول شحنات مستوردة.التفاصيل في هذا التقرير من .