بالفيديو: اكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق!

تعرفوا الى ابرز الابتكارات في عالم التكنولوجيا، والتحديثات في الهواتف والعالم الرقمي، في هذا الفيديوغراف.
1- مرسيدس تسحب 1.3 مليون سيارة لاصلاح مشكلة في مكالمات الطوارئ
2- اكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
3- تقنيون يوكدون وجود ثغرات امنية في تطبيق كلوب هاوس تنتهك الخصوصية
4- مايكروسوفت تحدث تطبيق اوفس لكي يعمل في اجهزة الايباد
5- شكوى تقدم الاتحاد الاوروبي ضد تيك توك لفشله في حماية الاطفال
6- واتساب يبدا اختبار فتح الحساب على اكثر من جهاز
7- ظهور صور جديدة لهاتف آبل القادم