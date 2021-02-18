بالفيديو: اكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق!

1- مرسيدس تسحب 1.3 مليون سيارة لاصلاح مشكلة في مكالمات الطوارئ2- اكثر من 25 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق.3- تقنيون يوكدون وجود ثغرات امنية في تطبيق كلوب هاوس تنتهك الخصوصية4- مايكروسوفت تحدث تطبيق اوفس لكي يعمل في اجهزة الايباد5- شكوى تقدم الاتحاد الاوروبي ضد تيك توك لفشله في حماية الاطفال6- واتساب يبدا اختبار فتح الحساب على اكثر من جهاز7- ظهور صور جديدة لهاتف آبل القادم