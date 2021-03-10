Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
عام على إغلاقات كورونا.. ماذا فعل الوباء بالناس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تطبيق فايبر يكشف عن فعاليات جديدة وحصرية ضمن الشراكة مع نادي برشلونة خلال عام 2021

تكنولوجيا

2021-03-10 | 09:16
تطبيق فايبر يكشف عن فعاليات جديدة وحصرية ضمن الشراكة مع نادي برشلونة خلال عام 2021
المصدر:
فايبر
485 مشاهدة

حصريا لمستخدمي فايبر، عقد جلسات سؤال وجواب مع 6 من لاعبي نادي برشلونة النجوم عبر مجتمع نادي برشلونة الرسمي على فايبر

مع بداية موسم 2021 لكرة القدم، يكشف تطبيق فايبر، المملوك لشركة راكوتن اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن سلسلة من المبادرات الجديدة والحصرية ضمن إطار شراكته الطويلة الأمد مع نادي برشلونة. من بين هذه المبادرات الحصرية عقد جلسات أسئلة وأجوبة خاصة مع 6 من لاعبي النادي الكبار وهم: مارك أندريه تير شتيجن، فرينكي دي يونج، ميرالم بيانيتش، سيرجينيو ديست، كليمان لونغليه وأنطوان جريزمان. حيث توفر هذه الجلسات فرصة نادرة لمحبي ومشجعي نادي برشلونة وذلك للتواصل المباشر مع نجوم النادي عبر المنصة الرسمية لنادي برشلونة على تطبيق فايبر.

بدأ التعاون بين تطبيق فايبر ونادي برشلونة في الموسم الكروي 2017/2018 حيث أصبح تطبيق فايبر قناة الاتصال الرسمية للنادي. من أهم نتاجات الشراكة بين فايبر ونادي برشلونة هو إطلاق المجتمع الرسمي لنادي برشلونة باللغة العربية والتي تقدم لمشجعي النادي ومحبيه العرب الاخبار الحصرية عن النادي واللاعبين والفقرات التفاعلية والملصقات الخاصة. وتحظى المنصة الرسمية العربية بتفاعل كبير من قبل مشجعي النادي على فايبر في العالم العربي حيث تخطت 3 ملايين عضو خلال سنة واحدة.

ومع احتدام موسم كرة القدم وبداية عقد جديد لتطبيق فايبر، يبدأ فايبر فصلًا جديدًا من شراكته مع نادي برشلونة من خلال تقديم تجربة مختلفة للتواصل بين مستخدمي تطبيق فايبر ونادي برشلونة. فبالإضافة إلى إطلاق منصات رسمية بالنسخة الإنجليزية والعربية والإسبانية، تم إطلاق منصة جديدة لمحبي النادي باللغة الروسية على فايبر. أهم الفعاليات الجديدة والحصرية لعام 2021 هي:

● لقاء وتحية اللاعبين: جلسة أسئلة وأجوبة حصرية مع لاعبي نادي برشلونة، حيث يجيبون على حوالي عشرة أسئلة من المشجعين المختارين. تقدم هذه اللقاءات الحصرية فرصة استثنائية للمشجعين من خلال إرسال أسئلتهم عبر الرسائل من عضو إلى عضو في جميع منصات نادي برشلونة على تطبيق فايبر
● يوم في حياة أسطورة: فرصة فريدة للجماهير لقضاء يوم استثنائي مع أحد لاعبي النادي الكبار من خلال المجتمع الرسمي للنادي حيث سيشارك أحد اللاعبين تفاصيل شيقة عن حياته اليومية مع المشجعين ومستخدمي تطبيق فايبر وذلك عبر المنصة الرسمية للنادي
● صوت واربح: يُمنح مستخدمو فايبر فرصة شهرية للفوز بقمصان للموسم 2020/21 موقعة من نجوم النادي من خلال توقع الفائز في المباريات حيث تم إلغاء القواعد المعقدة وأنظمة النقاط المعتمدة في المواسم السابقة لتكون المسابقة والمشاركة أبسط وأسهل هذا الموسم
● المعجبون النجوم: ستتاح الفرصة للمشجعين ليكونوا نجوم المنصة كل شهر من خلال مشاركة قصصهم الشخصية ورحلتهم كمشجعين لنادي برشلونة

وفي هذا الصدد، قالت السيدة آنا زنامنسكايا، كبيرة مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر: "يسعدنا توطيد الشراكة مع نادي برشلونة في عام 2021. تكلل هذا التعاون بالنجاح منذ انطلاقته في عام 2017 حيث يساهم في تقريب الجماهير من لاعبي فريقهم المفضل عبر منصة فايبر، تمامًا كما نفعل مع جميع مستخدمينا."

نبذة عن راكوتين فايبر:
تربط راكوتن فايبر الناس بعضا ببعض بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.
راكوتن فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف تطبيق فايبر العديد من المنصات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.
انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.

نبذة عن نادي برشلونة:
تأسس نادي برشلونة لكرة القدم عام 1899 وهو فريد من نوعه من نواحٍ عديدة. يمتلك النادي أكثر من 144000 عضو. منذ موسم 2004/2005 فاز بأربعة ألقاب من أصل خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وعشرة من 26 لقبا في الدوري المحلي. نظرًا لهويته الفريدة، يُعرف برشلونة بأنه "أكثر من مجرد نادٍ". يتم عرض أسلوب اللعب المميز للفريق في جميع أنحاء العالم من قبل أفضل اللاعبين والمدربين في وقتهم جنبًا إلى جنب مع اعتماد النادي الشهير على المواهب المحلية.
يسير كل هذا جنبًا إلى جنب مع طموحه المستمر في أن يصبح المؤسسة الرياضية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر عالمية على وجه الأرض. هذه المهمة مدعومة بمبادئ أساسية مثل التواضع والجهد والطموح والاحترام والعمل الجماعي، بينما يشتهر النادي أيضًا بالتزامه تجاه المجتمع، والذي يتم من خلال مؤسسة نادي برشلونة وعملها لتثقيف الأطفال من خلال قيم الرياضة الإيجابية. أدى هذا النمو المتواصل في السنوات الأخيرة إلى انتشار عالمي لأكثر من 360 مليون معجب على وسائل التواصل الاجتماعي، كونه النادي الرياضي الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.



» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

رياضة

تكنولوجيا

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:10 | 2021-03-10 11:10
11:01 | 2021-03-10 11:01
10:58 | 2021-03-10 10:58
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الإعلام الأمني توضح طبيعة الانفجار قرب جسر الائمة
22.47%
15:52 | 2021-03-08
الإعلام الأمني توضح طبيعة الانفجار قرب جسر الائمة
15:52 | 2021-03-08
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في العاصمة بغداد
18.55%
07:33 | 2021-03-09
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في العاصمة بغداد
07:33 | 2021-03-09
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص وزارة التربية
16.91%
13:05 | 2021-03-09
مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص وزارة التربية
13:05 | 2021-03-09
إقليم كردستان يعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي الخميس والأحد المقبلين
14.38%
06:56 | 2021-03-09
إقليم كردستان يعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي الخميس والأحد المقبلين
06:56 | 2021-03-09
شكر وقدم.. الكاظمي يكافئ ضباط ومنتسبي الداخلية (وثيقة)
14.09%
12:53 | 2021-03-09
شكر وقدم.. الكاظمي يكافئ ضباط ومنتسبي الداخلية (وثيقة)
12:53 | 2021-03-09
10 مصابين بانفجار &quot;رمانة&quot; قرب جسر الائمة شمالي بغداد
13.61%
15:35 | 2021-03-08
10 مصابين بانفجار "رمانة" قرب جسر الائمة شمالي بغداد
15:35 | 2021-03-08
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
البابا في العراق
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.