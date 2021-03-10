تطبيق فايبر يكشف عن فعاليات جديدة وحصرية ضمن الشراكة مع نادي برشلونة خلال عام 2021

مع بداية موسم 2021 لكرة القدم، يكشف، المملوك لشركة راكوتن اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، عن سلسلة من المبادرات الجديدة والحصرية ضمن إطار شراكته الطويلة الأمد مع نادي برشلونة. من بين هذه المبادرات الحصرية عقد جلسات أسئلة وأجوبة خاصة مع 6 من لاعبي النادي الكبار وهم: مارك أندريه تير شتيجن، فرينكي دي يونج، ميرالم بيانيتش، سيرجينيو ديست، كليمان لونغليه وأنطوان جريزمان. حيث توفر هذه الجلسات فرصة نادرة لمحبي ومشجعي نادي برشلونة وذلك للتواصل المباشر مع نجوم النادي عبر المنصة الرسمية لنادي برشلونة على تطبيق فايبر.بدأ التعاون بين تطبيق فايبر ونادي برشلونة في الموسم الكروي 2017/2018 حيث أصبح تطبيق فايبر قناة الاتصال الرسمية للنادي. من أهم نتاجات الشراكة بين فايبر ونادي برشلونة هوباللغة العربية والتي تقدم لمشجعي النادي ومحبيه العرب الاخبار الحصرية عن النادي واللاعبين والفقرات التفاعلية والملصقات الخاصة. وتحظى المنصة الرسمية العربية بتفاعل كبير من قبل مشجعي النادي على فايبر في العالم العربي حيث تخطت 3 ملايين عضو خلال سنة واحدة.ومع احتدام موسم كرة القدم وبداية عقد جديد لتطبيق فايبر، يبدأ فايبر فصلًا جديدًا من شراكته مع نادي برشلونة من خلال تقديم تجربة مختلفة للتواصل بين مستخدمي تطبيق فايبر ونادي برشلونة. فبالإضافة إلى إطلاق منصات رسمية بالنسخة الإنجليزية والعربية والإسبانية، تم إطلاق منصة جديدة لمحبي النادي باللغة الروسية على فايبر. أهم الفعاليات الجديدة والحصرية لعام 2021 هي:● لقاء وتحية اللاعبين: جلسة أسئلة وأجوبة حصرية مع لاعبي نادي برشلونة، حيث يجيبون على حوالي عشرة أسئلة من المشجعين المختارين. تقدم هذه اللقاءات الحصرية فرصة استثنائية للمشجعين من خلال إرسال أسئلتهم عبر الرسائل من عضو إلى عضو في جميع منصات نادي برشلونة على تطبيق فايبر● يوم في حياة أسطورة: فرصة فريدة للجماهير لقضاء يوم استثنائي مع أحد لاعبي النادي الكبار من خلال المجتمع الرسمي للنادي حيث سيشارك أحد اللاعبين تفاصيل شيقة عن حياته اليومية مع المشجعين ومستخدمي تطبيق فايبر وذلك عبر المنصة الرسمية للنادي● صوت واربح: يُمنح مستخدمو فايبر فرصة شهرية للفوز بقمصان للموسم 2020/21 موقعة من نجوم النادي من خلال توقع الفائز في المباريات حيث تم إلغاء القواعد المعقدة وأنظمة النقاط المعتمدة في المواسم السابقة لتكون المسابقة والمشاركة أبسط وأسهل هذا الموسم● المعجبون النجوم: ستتاح الفرصة للمشجعين ليكونوا نجوم المنصة كل شهر من خلال مشاركة قصصهم الشخصية ورحلتهم كمشجعين لنادي برشلونةوفي هذا الصدد، قالت السيدة آنا زنامنسكايا، كبيرة مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر: "يسعدنا توطيد الشراكة مع نادي برشلونة في عام 2021. تكلل هذا التعاون بالنجاح منذ انطلاقته في عام 2017 حيث يساهم في تقريب الجماهير من لاعبي فريقهم المفضل عبر منصة فايبر، تمامًا كما نفعل مع جميع مستخدمينا."نبذة عنتربط راكوتن فايبر الناس بعضا ببعض بغض النظر عن خلفياتهم أو أماكن تواجدهم. يمكن لقاعدة المستخدمين العالمية لدينا الاستفادة من مجموعة من الميزات مثل الدردشات الفردية ومكالمات الفيديو والرسائل الجماعية والتحديثات والمناقشات مع العلامات التجارية والمشاهير. نحن نضمن للمستخدمين بيئة آمنة ومجانية للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم.راكوتن فايبر جزء من شركة راكوتن، الشركة اليابانية العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية. راكوتن فايبر هي قناة الاتصال الرسمية لنادي برشلونة، كما يستضيف تطبيق فايبر العديد من المنصات الرسمية للعديد من الشركات والهيئات مثل منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي للطبيعة وغيرها.انضم إلى فايبر اليوم واستمتع بأفضل تجربة اتصال في العالم.نبذة عن نادي برشلونة:تأسس نادي برشلونة لكرة القدم عام 1899 وهو فريد من نوعه من نواحٍ عديدة. يمتلك النادي أكثر من 144000 عضو. منذ موسم 2004/2005 فاز بأربعة ألقاب من أصل خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وعشرة من 26 لقبا في الدوري المحلي. نظرًا لهويته الفريدة، يُعرف برشلونة بأنه "أكثر من مجرد نادٍ". يتم عرض أسلوب اللعب المميز للفريق في جميع أنحاء العالم من قبل أفضل اللاعبين والمدربين في وقتهم جنبًا إلى جنب مع اعتماد النادي الشهير على المواهب المحلية.يسير كل هذا جنبًا إلى جنب مع طموحه المستمر في أن يصبح المؤسسة الرياضية الأكثر إثارة للإعجاب والأكثر عالمية على وجه الأرض. هذه المهمة مدعومة بمبادئ أساسية مثل التواضع والجهد والطموح والاحترام والعمل الجماعي، بينما يشتهر النادي أيضًا بالتزامه تجاه المجتمع، والذي يتم من خلال مؤسسة نادي برشلونة وعملها لتثقيف الأطفال من خلال قيم الرياضة الإيجابية. أدى هذا النمو المتواصل في السنوات الأخيرة إلى انتشار عالمي لأكثر من 360 مليون معجب على وسائل التواصل الاجتماعي، كونه النادي الرياضي الذي يحظى بأكبر عدد من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.