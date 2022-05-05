على خطى فيسبوك... واتساب يطلق ميزة التفاعلات على الرسائل

ميزة تفاعلية جديدة في واتساب أعلن عنها مؤسس شركة "ميتا" مارك زوكربرغ.

أعلن زوكربرغ على حسابه الخاص عبر فيسبوك أن " ردود الفعل بـ واتساب تبدأ في الظهور اليوم".



وتضمّ هذه الميزة 6 خيارات من الرموز التعبيرية. ولن يقتصر الأمر على هذه الرموز ، إذ سيتم إضافة زر علامة «زائد +» جديد في شريط رد الفعل، وبعد الضغط عليه، يكون المستخدم قادرًا على الرد على الرسالة عن طريق اختيار رمزًا تعبيريًا مختلفًا.