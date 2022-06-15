"مايكروسوفت" توقف المتصفح "إنترنت إكسبلورر" الى الابد

وكانت مايكروسوفت أعلنت قبل نحو عام أنها "ستوقف الدعم المقدم للمتصفح اعتبارا من يوم 15 حزيران 2022".وقالت الشركة أن "الوقت قد حان للمضي قدما بهذه الخطوة، مما دفع المستخدمين إلى التوجه لمتصفح "إيدج" الذي أطلقته مايكروسوفت في عام 2015".وقال المدير المشرف على "إيدج"، شون ليندرسي إن "متصفح إيدج يمنح تجربة تصفح أسرع وأكثر أمانا وحداثة من إنترنت إكسبلورر، وكذلك قادر على التوافق مع المواقع والتطبيقات القديمة".وكانت مايكروسوفت قد مهدت منذ العام الماضي لطرح المتصفح "إيدج" كبديل لـ"إنترنت إكسبلورر" عندما أعلنت اعتزامها دمج "إيدج" بنظام التشغيل "ويندوز 10"، بشكل لا يمكن حذفه".وأطلقت مايكروسوفت "إنترنت إكسبلورر" عام 1995، ضمن برمجيات "ويندوز 95"، وبعدما كان المتصفح الأكثر شهرة، إلا أن نسبة استخدامه اليوم باتت لا تتعدى الـ 4 بالمئة.ووصل متصفح إنترنت إكسبلورر إلى الذروة في عام 2002 عندما بلغ استخدامه بين متصفحي الإنترنت أكثر من 95 بالمئة.