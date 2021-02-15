بالفيديو: هل تستثمر بغداد وجود بايدن وتسرع لسحب القوات الأميركية من أراضيها؟

منذ الاعلان الرسمي بفوز الرئيس الاميركي الديمقراطي جو بايدن، والقيادة العراقية تخطو خطوات وصفت بالبطيئة، بينما الفرصة، بحسب برلمانيين، لا تزال متاحة وتتطلب الاسراع في فتح قنوات مع الادارة الامريكية الجديدة، لاعادة بناء العلاقة بين بغداد وواشنطن، على اساس المصالح المشتركة، وانهاء حقبة التوتر التي عاشتها إبان قيادة ترامب.





مع تواجد بايدن في البيت الابيض، فان سيناريو التفاهم مع الديمقراطيين متاح، كما حصل مع باراك اوباما سابقا... للبدء بجدولة انسحاب القوات الامريكية بشكل جدي، على حد وصف نواب اخرين.



وبحسب مراقبين فان الديمقراطيين لديهم استراتيجية ثابتة بميهلم إلى الحوار وليس الحروب، لذا فان وصول بايدن إلى البيت الأبيض سيخفض ايضا من التوترات بين إيران والولايات المتحدة في العراق، وهو ما يستدعي من الاخير، استثمارا افضل لاعادة الاستقرار في البلاد والمنطقة.