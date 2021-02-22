بالفيديو: تصريحات النجيفي الأخيرة... ما رأيكم بها؟

يرى ان سيادة العراق قد انتهت منذ ٢٠٠٣ وان الاحتلال هو من انتج الدستور الحالي.وصف بعض الفصائل بأنها اسوء مما تريد ايران.واتهم العبادي بأدخال القوات التركية الى العراق.اثيل النجيفي في لقاء خاص مع غزوان جاسم.كشف القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لا يصلح لولاية ثانية بسبب ادائه الفاشل.كما انتقد حكومة الكاظمي التي فشلت في ملفات عدة بسبب.كما وصف النجيفي بعض الفصائل المسلحة بأنها اسوء مما تريد ايران.