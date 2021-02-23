بالفيديو: هل حُسم الخلاف مع كردستان بشأن الموازنة؟

تسريبات من هنا وهناك، تتحدث عن حسم الخلاف مع كردستان بشأن الموازنة، الا ان الواقع يكشف عكس ذلك، إذ لا تزال صيغة الاتفاق، بحسب نواب، معلقة وغير متفق عليها وهي المعرقل الاساس للتصويت على قانون الموازنة.ليس هذا الملف وحسب، بل ان تخصيصات المحافظات المنتجة للنفط، والتي وصفت بغير المنصفة، لم ينته منها البرلمان، بالاضافة الى ملف عقود الوزارات والمحاضرين المجانيين، كلها بانتظار اعادة الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب.