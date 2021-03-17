بالفيديو: البرلمان يتراجع عن قانون المحكمة الاتحادية... اليكم التفاصيل

تفاقم الخلاف بين القوى السياسية، لا سيما الاعتراض الكردي على المادة الثانية عشر من قانون المحكمة الاتحادية، واصرارهم على ان تكون الية اتخاذ القرارات بالاجماع، وليس بالاغلبية التي تصر الكتل الاخرى عليها.اضطر مجلس النواب الى اللجوء للخطة باء، التي تقضي بركن القانون الجديد ادراج التأجيل. والتصويت على تعديل القانون السابق.قبل ذلك، كان لممثلي الاقليات ونواب اخرين، اعتراض على وجود خبراء الشريعة الاسلامية في القانون.. بالاضافة الى الية ترشيح اعضاء المحكمة.