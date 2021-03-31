بالفيديو: زيادة نسبة الإقبال على لقاح كورونا… والصحة تؤكّد خلوّه من أي مضاعفات

دعت وزارة الصحة جميع المواطنين لتلقي لقاح كورونا، مؤكدة خلوه من اي مضار او مضاعفات في المستقبل، ولفتت الوزارة الى ان اخذ اللقاح بات ضرورة ملحة للحد من انتقال الوباء الى اشخاص اخرين .





انشطر الناس الى صنفين حول لقاح كورونا فمنهم من ينتابه الخوف بسبب حديث غير المتخصصين عن ظهور مضاعفات قد تؤدي الى الوفاة.



ويؤكد معنيون ان هذا القسم سيتناول اللقاح مع مرور الأيام .



أما الصنف الآخر الذي يرى في اللقاح امرا ايجابيا فهو الكفة الراجحة.



فيما يمارس الاعلاميون والفنانون والمشاهير دورا كبيرا في تثقيف المواطنين وحثهم على اخذ اللقاح من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي يتناولنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وبين هذا وذاك تستمر وزارة الصحة والمنظمة العالمية للصحة بإرشاد المواطنين عبر حملات التلقيح المستمرة .فيما يمارس الاعلاميون والفنانون والمشاهير دورا كبيرا في تثقيف المواطنين وحثهم على اخذ اللقاح من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي يتناولنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

