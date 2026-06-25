بلدية الكاظمية: عمل متواصل على مدار الساعة لخدمة زائري عاشوراء

وقال لـ ، إن بلدية قسمت المنطقة إلى “زونات” متعددة جرى توزيعها على مدراء الأقسام لمتابعة العمل الميداني بشكل مباشر، مبيناً أنه تم نشر الحاويات في المناطق الحيوية ومسارات الزائرين، فضلاً عن توزيع أكياس النفايات على المواكب الحسينية.وأضاف أن الجهد الآلي يعمل بشكل متواصل في مختلف الشوارع، حيث تم تخصيص كابستين في كل محور، تتولى إحداهما نقل النفايات إلى مواقع الطمر الصحي، فيما تحل الأخرى محلها لضمان استمرار عمليات التنظيف دون انقطاع.