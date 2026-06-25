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بلدية الكاظمية: عمل متواصل على مدار الساعة لخدمة زائري عاشوراء
محليات
أكد مدير بلدية الكاظمية علي عبد الحسين، اليوم الخميس، استمرار الجهود الخدمية على مدار الساعة ضمن خطة زيارة العاشر من محرم، مشيراً إلى تقسيم المدينة إلى عدة مناطق عمل لضمان انسيابية الخدمات.
2026-06-25 | 14:53
2026-06-25T14:53:26+00:00
Alsumaria Tv
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بلدية الكاظمية: عمل متواصل على مدار الساعة لخدمة زائري عاشوراء
144 شوهد
أكد مدير بلدية
الكاظمية
علي عبد الحسين
، اليوم الخميس، استمرار الجهود الخدمية على مدار الساعة ضمن خطة زيارة العاشر من محرم، مشيراً إلى تقسيم المدينة إلى عدة مناطق عمل لضمان انسيابية الخدمات.
وقال
عبد الحسين
لـ
السومرية
، إن بلدية
الكاظمية
قسمت المنطقة إلى “زونات” متعددة جرى توزيعها على مدراء الأقسام لمتابعة العمل الميداني بشكل مباشر، مبيناً أنه تم نشر الحاويات في المناطق الحيوية ومسارات الزائرين، فضلاً عن توزيع أكياس النفايات على المواكب الحسينية.
وأضاف أن الجهد الآلي يعمل بشكل متواصل في مختلف الشوارع، حيث تم تخصيص كابستين في كل محور، تتولى إحداهما نقل النفايات إلى مواقع الطمر الصحي، فيما تحل الأخرى محلها لضمان استمرار عمليات التنظيف دون انقطاع.
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