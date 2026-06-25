ممثل السيد الصدر: مواكب العراق تنشر رسالة الوحدة الإسلامية وترفض الطائفية

وقال لـ إن المواكب توفر الطعام والشراب للزائرين، إلى جانب إقامة الخطب الدينية ومجالس الوعظ التي تركز على الوحدة الإسلامية ونبذ الطائفية ومحاربة التفرقة، انسجاماً مع رسالة الإمام الحسين الداعية إلى الإصلاح.وأضاف أن الخطط التنظيمية والأمنية تشهد تحسناً عاماً بعد آخر، مشيراً إلى أن أصبحت أكثر خبرة في إدارة الزيارات المليونية.ولفت إلى وجود تعاون كبير بين المواطنين والقوات الأمنية، الأمر الذي يسهم في إنجاح الزيارة والحفاظ على أمن الزائرين.