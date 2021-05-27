Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
أسعار النفط تغلق مرتفعة بدعم من توقعات لطلب أقوى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

حكومات الطوارئ.. تجارب التأريخ في العراق لم تشفع لها

خاص السومرية

2021-05-27 | 03:36
حكومات الطوارئ.. تجارب التأريخ في العراق لم تشفع لها
1,275 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

اثار الحديث عن تشكيل حكومة طوارئ، رفضا سياسيا و برلمانيا واسعا ، على اعتبارات عديدة من بينها الخوف من التفرد بالحكم، ففي الوقت الذي اشار فيه برلماني الى ان العراق لم يجنِ الا الكوارث من حكومات الانقاذ وحكومات الطوارئ، اكد آخر ان زمن الانقلابات قد انتهى و حكومة الطوارئ هي مجرد احلام.

عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اشار الى ان حكومات الانقاذ والطوارئ لم يجني منها العراق سابقا الا الكوارث، معتبرا تلك الخطوة في حال حصولها بأنها انقلاب على الدستور والارادة الشعبية.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "الواقع السياسي في العراق لا يحتمل الحديث عن حكومات طوارئ او حكومات انقاذ، على اعتبار ان الدستور هو الوثيقة والعقد الاجتماعي الوحيد الذي ينظم عمل السلطات والارادة الشعبية في ادارة الحكم ودفة السلطة في العراق"، مبينا ان "حكومة الطوارئ معناها انقلاب عسكري و سيدخلنا في نفق مظلم وقد يصل الى الاقتتال الداخلي".

واضاف العقابي، ان "حكومات الانقاذ والطوارئ لم يجني منها العراق سابقا اي خير، وقد مررنا بها في اعوام 1958 و 1963 و1968 وقد اوصلنا الى كوارث للأسف الشديد، بالتالي فان هذا الموضوع بعيد كل البعد عن الواقع، ويتم التصريح به من بعض الاطراف بغية ايجاد جو سياسي او ضغط معين للحصول على مكاسب معينة"، مشددا على انه "لا امكانية لانشاء حكومة طوارئ لان هذا معناه انقلاب على الدستور والارادة الشعبية والخطر كبير جدا على اصل الدولة العراقية وعلى السلم الاهلي".

ولفت الى اننا "ليس امامنا طريق الا اقامة السلطات على الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع واجراء الانتخابات في موعدها المحدد مع تهيئة الإجراءات والمقدمات الصالحة لإعطاء الأمان لبعض القوى السياسية لان الخشية من بعض القوى المتنفذة التي تمتلك السلطة والمال والسلاح ونخشى ان تنزلق الامور لان البعض مع شديد الاسف يفعل اي شئ ولا يردعه رادع الحصول على أكبر عدد من المقاعد وهذا هو الخطر الحقيقي على نظام الحكم والأمن الوطني والاستقرار والسلم الاهلي".

حكومة الطوارئ حلم لن يتحقق
النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، اكد الاطراف التي تراهن على تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ فهي حالمة على اعتبار ان زمن الانقلابات قد انتهى.

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، ان "المطالبات التي تأتي اليوم لتأجيل الانتخابات من مفارقات القدر انها تاتي من جهات كانت تؤكد سابقا على أهمية اجراء الانتخابات المبكرة"، مبينا ان "الانتخابات المبكرة هي مطلب الشعب العراقي والمرجعية الرشيدة والبرلمان عمل على تهيئة الارضية الكاملة تشريعيا لاجراء الانتخابات من خلال تشريع قانون الانتخابات لمجلس النواب وقانون مفوضية الانتخابات وتعديل قانون المحكمة الاتحادية ومن ثم التصويت على قرار حل البرلمان، بالتالي فلا يوجد اي مبرر لتأجيل الانتخابات".

واضاف الشبكي، ان "خروج هكذا اصوات بهذا الوقت لا يصب في المصلحة الوطنية، وجميع من يراهن على تشكيل حكومة طوارئ فهم يحلمون بهذا الوضع لان العراق يتضمن مؤسسات امنية وحكومية كاملة وزمن الانقلابات والطوارئ قد ذهب ولا يوجد مسوغ قانوني او دستوري لذلك، كما انه بحال تاجيل الانتخابات فان السلطة التشريعية ستستمر في عملها بشكل طبيعي الى حين الموعد الدستوري للانتخابات المقبلة دون حصول اي فراغ حكومي او تشريعي يستوجب اعلان حالة طوارئ"، لافتا الى ان "العراق امام تحديات وعلينا اجتياز المرحلة بأفضل النتائج التي تصب في المصلحة العامة وبما يضمن المجئ بمجلس نواب جديد يمثل الجماهير بشكل حقيقي".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

سياسة

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:50 | 2021-05-27 05:50
05:29 | 2021-05-27 05:29
05:07 | 2021-05-27 05:07
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
توضيح جديد من التربية بشأن العام الدراسي والامتحانات النهائية
26.39%
06:42 | 2021-05-26
توضيح جديد من التربية بشأن العام الدراسي والامتحانات النهائية
06:42 | 2021-05-26
نجل حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
18.46%
06:07 | 2021-05-26
نجل حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
06:07 | 2021-05-26
وفاة فنان عراقي جراء سكتة قلبية
17.05%
14:11 | 2021-05-26
وفاة فنان عراقي جراء سكتة قلبية
14:11 | 2021-05-26
الاعلام الامني تصدر بياناً بشان اعتقال قاسم مصلح
13.41%
10:03 | 2021-05-26
الاعلام الامني تصدر بياناً بشان اعتقال قاسم مصلح
10:03 | 2021-05-26
الكاظمي يصدر بياناً بشأن التداعيات الأخيرة في بغداد
12.66%
14:17 | 2021-05-26
الكاظمي يصدر بياناً بشأن التداعيات الأخيرة في بغداد
14:17 | 2021-05-26
بالصور.. مشاهد من قلب بغداد
12.03%
13:40 | 2021-05-26
بالصور.. مشاهد من قلب بغداد
13:40 | 2021-05-26
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.