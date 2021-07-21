منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية تنطلق غدا.. تعرف على المواعيد

تنطلق يوم غد الخميس، منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو" بمشاركة 16 منتخبا، حيث تقام 8 مباريات ضمن مواجهات المجموعات الأربعة لدور المجموعات.
وفي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 يتنافس 16 منتخباً على الميدالية الذهبية أو الفضية أوالبرونزية على الأقل في هذا الحدث الكبير.
وفيما يلي جدول ومواعيد المباريات بتوقيت بغداد:
مصر – اسبانيا 10:30 صباحا
المكسيك - فرنسا 11:00 صباحا
نيوزلندا – كوريا الجنوبية 11:00 صباحا
ساحل العاج – السعودية 11:30 صباحا
الارجنتين استراليا 1:30 ظهرا
اليابان – جنوب افريقيا 2:00 ظهرا
هندوراس – رومانيا 2:00 ظهرا
البرازيل – المانيا 2:30 ظهرا