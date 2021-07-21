منافسات كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية تنطلق غدا.. تعرف على المواعيد

وفي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 يتنافس 16 منتخباً على الميدالية الذهبية أو الفضية أوالبرونزية على الأقل في هذا الحدث الكبير.وفيما يلي جدول ومواعيد المباريات بتوقيت بغداد:مصر – اسبانيا 10:30 صباحاالمكسيك - فرنسا 11:00 صباحانيوزلندا – كوريا الجنوبية 11:00 صباحاساحل العاج – السعودية 11:30 صباحاالارجنتين استراليا 1:30 ظهرااليابان – جنوب افريقيا 2:00 ظهراهندوراس – رومانيا 2:00 ظهراالبرازيل – المانيا 2:30 ظهرا