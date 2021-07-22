بالفيديو: مهلة التحقيق في حريق مستشفى الحسين انتهت بدون الكشف عن النتائج والملابسات

متابعون لسير الأحداث أكدوا أن الكثير من اللجان والفرق الحكومية التي شكلت لمتابعة هكذا حوادث لم تخرج بنتائج مرضية ولا حتى مقنعة لكن إصرار الحكومة هذه المرة ربما سيغير معادلة النتائج فعليا باتجاه الحقيقة.تمديد سير التحقيقات إلى أكثر من أسبوع يعني أن الفريق المكلف قد توصل إلى نتائج أولية ربما تقوده إلى حقيقة ما حدث بحسب مراقبين.