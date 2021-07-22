بالفيديو: مهلة التحقيق في حريق مستشفى الحسين انتهت بدون الكشف عن النتائج والملابسات

الحكومة استبقت هذا الحرج واعلنت من خلال الناطق الرسمي باسمها حسن ناظم أن الفريق المشكل للتحقيق بالحادثة سيعلن النتائج خلال هذه الأيام وان المكلفين بالتحقيق مازالوا يحققون في القضية بشكل مهني ودقيق لمحاسبة المقصرين والاعلان عن ما جرى قريبا ما يعني أن السقف الزمني الذي حدد قبل اسبوع داخل مبنى البرلمان مدد لحين اكتمال سير التحقيقات.
متابعون لسير الأحداث أكدوا أن الكثير من اللجان والفرق الحكومية التي شكلت لمتابعة هكذا حوادث لم تخرج بنتائج مرضية ولا حتى مقنعة لكن إصرار الحكومة هذه المرة ربما سيغير معادلة النتائج فعليا باتجاه الحقيقة.
تمديد سير التحقيقات إلى أكثر من أسبوع يعني أن الفريق المكلف قد توصل إلى نتائج أولية ربما تقوده إلى حقيقة ما حدث بحسب مراقبين.