بالفيديو: حملة الشهادات العليا في الشارع مجدّداً... هل تتحقق مطالبهم؟

لم يفلح وعلى ما يبدو الحراك الذي ينظمه حملة الشهادات العليا والمطالب بتوفير درجات وظيفية ضمن تخصصهم، ليلجأوا مرة اخرى الى الشارع بغية ايصال صوتهم الى الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم وتفعيل المواد التي اقرت بالموازنة لحل مشكلتهم.
ويؤكد المحتجون هنا رفضهم تاجيل تفعيل القوانين المتعلقة بهم الى الدورة النيابية المقبلة لصعوبة خلق فرص التوظيف لهم خلال العام المقبل نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، فيما اشاروا الى عزمهم مواصلة احتجاجهم حتى تحقيق مطالبهم .
وتمثل مطالب ذوي الشهادات العليا تحديا بالنسبة للحكومة الحالية، خاصة ان هذه الشريحة تواصل احتجاجاتها عبر تظاهرات مستمرة للضغط على المسؤولين لانصافهم ومنحهم الحق في التوظيف.