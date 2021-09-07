بالفيديو: حملة الشهادات العليا في الشارع مجدّداً... هل تتحقق مطالبهم؟

ويؤكد المحتجون هنا رفضهم تاجيل تفعيل القوانين المتعلقة بهم الى الدورة النيابية المقبلة لصعوبة خلق فرص التوظيف لهم خلال العام المقبل نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، فيما اشاروا الى عزمهم مواصلة احتجاجهم حتى تحقيق مطالبهم .وتمثل مطالب ذوي الشهادات العليا تحديا بالنسبة للحكومة الحالية، خاصة ان هذه الشريحة تواصل احتجاجاتها عبر تظاهرات مستمرة للضغط على المسؤولين لانصافهم ومنحهم الحق في التوظيف.