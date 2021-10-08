أموال طائلة خصصت لإجراء الانتخابات وتحذيرات من استنزاف خزينة الدولة (فيديو)

اكثر من ٣٠٠ مئة مليار هو ما خصص الى الانتخابات التشريعية المبكرة الذي اثار التساؤلات حول الية صرف مثل تلك المبالغ الضخمة في كل عملية اقتراع،، وهذا ما ما اثار مخاوف البعض من ان يكون هذا منفذا لهدر المال .

مراقبون اشاروا الى ان هذه الانتخابات هي بمثابة الضربة الاخيرة في خزينة الدولة خاصة ان نفقاتها ستضيف رقما جديدا الى قائمة الصرف المفتوح ويكون منفذا من منافذ الفساد المستشري البلاد.





وما ببن التساؤل والاستغراب يستفهم مواطنون عن حجم هذه المبالغ التي بامكانها بناء مجمعات سكنية ومشاريع كفيلة بأنتشالهم من واقعهم المرير.