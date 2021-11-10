الشابندر يحسم جدل زيارة قاأني للعراق

وقال الشابندر في حديث لبرنامج "علنا" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "زيارة قاأني إلى العراق كانت معلنة، حيث تكلم في العموميات ولم يقحم نفسه بقوة في تفاصيل الأحداث".وأضاف، إن "قاأني تعامل مع العراق كدولة جارة ودان عمليات الاغتيال والقتل للمتظاهرين السلميين".وأوضح الشابندر، إن "قائد فيلق القدس تعامل مع الملف العراقي تعامل رسمي، بشكل بَين وجود اختلاف شديد بين السياسة الجديدة والسياسة القديمة لإيران".