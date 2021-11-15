أنتحار ضابط أمني رفيع في كربلاء - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار ضابط أمني رفيع في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ضابط برتبة عقيد ركن منسوب لقيادة عمليات كربلاء/ معاون امر لواء ٣٣، أقدم على الانتحار بالقرب من مقر عمله في كربلاء".