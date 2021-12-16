بالفيديو: تشكيل تحالف جديد من اجل الشعب

حركتان سياسيتان تندمجان سوية بتحالف جديد.. امتداد والجيل الجديد يستبقان المصادقة على نتائج الانتخابات ويشكلان تحالفا بعنوان من اجل الشعب.تحالف سيعمل كجبهة معارضة داخل قبة البرلمان ولن يشترك بأي حكومة سواء كانت اغلبية وطنية او توافقية بحسب زعماته.ثمانية عشر مرشحا فائزا هو العدد الحالي لتحالف من اجل الشعب لكن هذا العدد وبحسب مرشحين فائزين قابل للزيادة والمتوقع ان يصل عدد اعضاءه داخل قبة البرلمان الى ثمانية وعشرين نائبا معارضا بعد ان تصادق المحكمة الاتحداية عليهم.