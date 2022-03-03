العراق: وفرة مالية من رفع سعر الدولار أم من فرق أسعار النفط؟

رأى مختصون في الشأن الاقتصادي ان حديث وزير المالية حول تحقق وفرة مالية من رفع اسعار صرف الدولار بانه ضحك على الذقون، لافتين الى ان هذه الاموال وان كانت قد حُققت فعلياً فانها جاءت من فرق اسعار بيع النفط.تزدحم تداعيات قرار رفع سعر الدولار، خاصة بعد تصريحات وزير المالية بأن الامر وفر ما مقداره اثنان وعشرون ترليون دينار، وهو امر يراه اقتصاديون بالضحك على الذقون إذ السيولة المالية التي اشار اليها الوزير وان كانت متحققة فعلياً فإنها ربما حصلت نتيجة ارتفاع اسعار النفط.ويتساءل اخرون عما اذا كان الاقتصاد العراقي يتوقف فقط على تغيير اسعار الصرف ما بين الصعود والنزول فان ذلك يعد اخفاقا للسياسة الاقتصادية، اذ يؤكدون على ضرورة تفعيل قطاعات كثيرة لدعم موازنة الدولة وايراداتها الماليةوفي خضم كل هذا لا ينتظر المواطن غير انفراجة تسهل عليه حياته المثقلة بتداعيات الازمات الاقتصادية التي تضيق عليه العيش وتحرمه من مقومات الحياة الكريمة.