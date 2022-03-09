السباق نحو رئاسة الجمهورية يحتدم من دون توافق

الوجوه لم تتغير كثيرا والاصرارعلى بعضها يزيد حدة التنافس. مرشحو الاحزاب نحو منصب رئاسة الجمهورية وتحديدا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في سباق غابت عنه لغة التوافق والحوار ولا تسويات حتى الان.وحيد لاثاني له ينافس في السباق وكأن حظوظه بالفوز وفيرة الى حد ما.. مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد يخوض السباق مع مرشحين اخرين من مختلف الكتل والاحزاب لكنه الاوحد لا منافس له بالنسبة للتحالف الثلاثي الذي راهن وبحسب نواب الثلثين للظفر بالمنصب.وعلى مضمار السباق نحو الرئاسة يبدو ان الاتحاد الوطني الكردستاني هو الاخر متمسك بالمرشح الاوحد رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح ولا منافس له على حد قول بعض النواب مؤكدين ان حظوظ مرشحهم صالح تسير بوتيرة عالية جدا نحو المنصب.وفي ظل منافسة غابت عنها لغة الحوار والتوافق .. ربما لأول مرة تخوض الاحزاب الكردية السباق نحو منصب رئاسة الجمهورية بغريمين اشبه بخطين مستقيمين لا يلتقيان ابدا وفقا للمعطيات.