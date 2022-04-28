حلفاء الصدر يجددون اللقاءات ويقطعون الطريق امام المشككين‎‎

متماسكون وثابتون.. حلفاء الصدر يجددون اللقاء في اربيل برسالة للمشككين بتماسك انقاذ الوطن بعدما تعالت الأصوات بان التحالف الثلاثي لن يصمد طويلا في ظل انسدادٍ خيم وبقوة على المشهد السياسيقطع الشك باليقين حليف الصدر محمد الحلبوسي يغلق الباب بوجه المشككين بتماسك تحالف انقاذ الوطن حيث التقى في اربيل حليفه الآخر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وسط توقعات سياسية ان هذا التماسك قد يتشظى في اي لحظة كانت باتجاه من يحقق الكتلة الاكبر.في البرلمان حكومة الاغلبية التي يسعى الى تحقيقها تحالف انقاذ الوطن هي مطلب بعض النواب حيث اكد المستقلون ان خيار الاغلبية الوطنية هو الافضل في تشكيل الحكومة بعد تجربة مريرة مع حكومات التوافق والاتفاق بحسب وصفهمفي مشهدٍ يؤشر الى جدية التماسك... حلفاء الصدر في حراكٍ محليٍ إقليمي لاستباق الخصم برسالةٍ مفادها سيتضح اكثر ما بعد عطلة العيد على حد قول متابعين.