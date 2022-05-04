انقطاع الماء عن منطقة الامين الثانية: الأهالي يتهمون الدوائر المعنية بالتواطؤ‎‎

يعاني اهالي منطقة الامين الثانية من انقطاع بالماء الصالح للشرب، وسط اتهامات بتواطؤ الدوائر المعنية مع جهات مستفيدة من اجل بيع الماء.منطقة الامين الثانية "لاماء هنا منذ ايام" بحسب اهالي المنطقة الذين كشفوا بانهم على هذا الحال منذ شهور.ويلتزم الاهالي هنا بدفع فواتير الماء بشكل مستمر، لكن تواطؤ جهات معنية هو الذي سبب ازمة وانقطاعا توالى لايام.وينتظر اهالي الامين الثانية تحركا جادا من قبل امانة بغداد ودائرة الماء العامة،،كونها المسؤول الاعلى عما يجري بمنطقتهم من سرقات وسيطرة على المنظومة الرئيسة.