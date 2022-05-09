متابعون: مهلة الصدر للمستقلين مناورة لا اكثر ‎‎

ثلث المدة انقضت على مهلة الصدر للنواب المستقلين والمشهد السياسي كما هو يراوح في مكانهِ ولا جديد فيه سوى الانغلاق وعلى الاغلب ستنقضي المدة باكملها بصمت كسابقاتها ولن تستطيع القوى المستقلة كسر الجمود من دون اتفاق الطرفين بحسب توقعات متابعين.من ملعب الاطار الى ملعب المستقلين كرة التشكيلة الحكومية تتدحرج لكنها لن تحقق نتيجة ايجابية حيث يرى مراقبون ان النواب المستقلين بالنسبة لبعض الكتل السياسية ورقة ضغط على الخصوم لا اكثر لمعادلة الكفة لصالح طرف معين على حساب باقي الأطراف.ذهاب النواب المستقلين الى جبهة الاطار او التحالف الثلاثي لن يتحقق من دون شروطٍ او ضمانات وحتى اللحظة لم تبد اي الاطراف تعاطيها مع هذه الشروط لكن ما يدور خلف الكواليس عكس المعلن وفقاً للمعطيات.