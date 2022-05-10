بعد عطلة لأكثر من شهر... البرلمان يستأنف نشاطه‎‎

بعد عطلة استمرت لاكثر من شهر، مجلس النواب يستعد لعقد جلستين نيابيتين يومي الاربعاء والخميس المقبلين لمناقشة عدد من المشاريع والقوانين وسط ترحيب نيابي باستئناف الجلسات.يستعد البرلمان لعقد جلستين اعتياديتين يومي الاربعاء والخميس بعد عطلة استمرت لأكثر من شهر وسط ترحيب نيابي باستئناف الجلسات وذلك لمناقشة بعض المشاريع وحسم ما تبقى من تسمية اللجان وعلى جدول الاعمال القراءة الاولى لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بحسب نواب.وبعد اعلان عودة الجلسات اكدت اوساط سياسية ان حجم الخلافات والكتل المتخاصمة هما من اثرا وبشكل مباشر على سير البرلمان وعمله الرقابي فهنالك من يعمل على نقل الازمات من المشهد السياسي الى النيابي لاعاقة عمل مجلس النواب من خلال كسر النصاب لارباك الجلساتمجلس النواب يعلن العودة الى الجلسات من دون التصويت على ثاني منصب للرئاسات متحدياً بذلك حمى الانسداد مؤكدا ايضاً على ان البرلمان لا علاقة له بالخلافات.