ماذا بعد اجتماع تحالف انقاذ الوطن؟

اجتماع هنا واخر هناك ولا جديد سوى المشاورات ودراسة المبادرات... أطراف النزاع السياسي في سباق الظفر على السلطة ما بين تحالف يشدد على اهمية الاغلبية وثاني يؤكد ان لا حكومة من دون توافقية.لا جديد سوى الإصرار على حكومة الاغلبية الوطنية .. اجتماع تحالف انقاذ الوطن في اربيل لم يحدد الموقف النهائي والمشاورات مستمرة للاجابة قريبا على ما طرحه الطرف الآخر من مبادراتٍ تهدف الى فكِ الانسداد استعداداً للمرحلة المقبلة بحسب نوابوبعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماع التحالف الثلاثي عقد الاطار التنسيقي اجتماعا تشاوريا للرد على مخرجات الطرف الآخر حيث اكد نواب اطاريون بان هناك تقبلا وتعاطيا من قبل الكتل الاخرى مع مبادرتهم التي بدأت تأخذ حيزاً أوسع من النقاش.وفي مستجد المبادرات والرد عليها اكد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري ان بعض المستقلين رفضوا مبادرة الصدر التي وصفت بحسب قوله بالذهبية لأسباب لم يتطرق اليها.