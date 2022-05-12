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العراق يسجل حالتي انتحار يومياً خلال 4 أشهر.. والشرطة المجتمعية تفصّل الأسباب!

خاص السومرية

2022-05-12 | 07:17
العراق يسجل حالتي انتحار يومياً خلال 4 أشهر.. والشرطة المجتمعية تفصّل الأسباب!
1,651 مشاهدة

أكدت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، أن العراق يسجل يومياً أكثر من حالتي انتحار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بعدما أعلنت تسجيلها أكثر من مئتي حالة في المدة المذكورة، فيما حددت الفئات الأبرز انجراراً خلف "الظاهرة".

وقال مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العميد غالب العطية في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الاشهر الاربعة الاولى من العام 2022 شهدت أكثر من 200 حالة انتحار".

وأضاف أن "الحالات متنوعة بين فئات عمرية مختلفة، إلا أن الغالبية العظمى منها هي لفئة المراهقين ولأسباب مختلفة".

واشار العطية الى أن "ابرز الاسباب التي تدفع بتلك الفئات الى الانتحار هي سوء الوضع المادي والبطالة، إضافة الى الادمان على المخدرات وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن العنف الاسري الذي راح ضحيته اغلب المنتحرين".

ولفت مدير الشرطة المجتمعية الى أن "بعض حالات الانتحار كانت غريبة وغير معقولة، كانتحار فتاة بسبب تركها من قبل حبيبها!"، مبينا أن "بعض الحالات تسجل انتحار الا انه عند تشريح الجثة يتبين انها حالة قتل ومتعلقة بجرائم الشرف".

وحسب إحصائيات رسمية فإن حالات الانتحار المسجلة عام 2021 بلغت 772 حالة، وهي أكثر بنحو 100 حالة عن العام 2020 (663 حالة).

وبدأت حالات الانتحار منذ عام 2016 تتجه نحو الازدياد، إذ بلغت في العام 2016 393 حالة، وفي 2017 بلغت 462 حالة، وعام 2018 بلغت 530 حالة، و2019 بلغت 605 حالات.

وعززت الظروف الاقتصادية وانعدام فرص العمل التي ارتبطت بحالات الكساد والإغلاق بسبب جائحة "كورونا" في السنتين الماضيتين، من حالة اليأس والتشاؤم لدى كثير من الأشخاص الذي يعيشون في أسر فقيرة.
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