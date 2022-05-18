مهلة الـ30 يوما... ماذا يقول حلفاء للصدر؟‎‎

ثلاثون يوما امام جميع الأطراف السياسية في اختبار جديد ومهلة اخرى لتشكيل الحكومة وسط توقعات نيابية تتحدث عن استمرار الانسداد ولا حكومة من دون توافقات.ثابتون ومتماسكون.. شركاء الصدر لا تحالفات ولا تكتلات خارج نطاق التحالف الثلاثي هذا ما أعلنه نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤكدين أنهم جزء لا يتجزأ من تحالف انقاذ الوطن رغم الضوء الاخضر الذي منحهم إياه زعيم التيار الصدري بالتكتل مع باقي الأطراف لتشكيل حكومة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما.ستنتهي مهلة الصدر التي منحت لجميع الأطراف ومعها لن تبصر القوى السياسية أي خطوات الى الامام وستبقى الامور عالقة في دوامة الاحتقان ما لم يكن هناك توافق نهائي بين أطراف النزاع وتحديدا قوى الإطار والتيار بسبب ما تحدث به بعض النواب.حرب ضروس.. وعلى وقعها القوى السياسية تتبادل الاتهامات الى حد انتقل فيه المشهد من انسداد سياسي الى محاولات كسر العظم على حد وصف نواب.