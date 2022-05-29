كشف مضمونها.. نائب: الإطار التنسيقي يعتزم إطلاق مبادرة جديدة لإنهاء الانسداد السياسي

وقال الجمالي في حديث للسومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي سعى ومنذ بداية الازمة الى اطلاق المبادرات والدعوات الى الحوار بغية إنهاء حالة الانسداد السياسي"، مبينا ان "تحالف الفتح أعلن عن عزمه طرح مبادرة جديدة لفك حالة الاختناق والانسداد بالعملية السياسية لكنها حتى اللحظة لم تطرح بشكل رسمي".وأضاف، أن "المبادرة بعض مضامينها هي الثوابت الأساسية والتي من بينها حفظ حق المكون بتشكيل الكتلة الأكبر، أما قضية الاستحقاقات الانتخابية وهي العنوان الآخر، فهي قضية أخرى لا نحتاج للدخول في تفاصيلها والمتعلقة بحصة كل كتلة سياسية من الوزارات وغيرها، فإن تحالف الفتح سيتركها للجانب الاخر كون الطرف الآخر يريد الاستحواذ على السلطة".ورأى أن "المبادرة ستكون خطوة مهمة، وتحاول أن تقضي على ما يروّج له من وجود اقتتال شيعي شيعي وتسعى لانهاء حالة الانسداد السياسي".