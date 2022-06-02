حل البرلمان يعود إلى الواجهة.. هل يمكن المضي به لإنهاء الأزمة السياسية؟

برلماني أكد أن تحقيق هذا الخيار صعب ويعود بنا الى المربع الاول، فيما رأى قيادي كردي أن حل البرلمان لن يكون حلا جذريا وحقيقيا لأصل المشكلة.عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب، أكد أن حل البرلمان لن يكون حلا جذريا وحقيقيا لأصل المشكلة لعدة اعتبارات.وقال الكاتب في حديث للسومرية نيوز، إن "حلَّ البرلمان او التخطيط لهذا الامر كان من المفترض لتنفيذه ان نرى خطوات عملية، رغم أننا لا نتمنى حصول هذه الخطوة، لأننا لا نريد العودة الى المربع الاول بل نريد حلا جذريا على اعتبار أن نتائج الانتخابات المقبلة سنشهد فيها نفس القوى تعود من جديد باختلافات بسيطة في حجوم كل كتلة، لكنها بالأساس ستبقى نفسها ولن نتمكن من تحقيق نصاب الثلثين، لأن كل طرف سيكون حينها متمسكاً بثوابته التي نادى بها الآن".وأضاف أن "حصول تفاهمات بين الحزبين الكرديين قد تزعج البعض، ونعتقد أن هذا التقارب تسبب في مواقف متشنجة من البعض خشية اكتمال الثلثين في حال حصول هذا التقارب، مما يسهل عملية اختيار رئيس الوزراء في ظل الازمة الحالية لتشكيل الكتلة الاكبر وعدم حصول تفاهمات سيبقى الضغط موجودا من البعض لتحقيق مكاسب معينة".ولفت إلى أنَّ "الاتحاد الوطني لديهم التزامات أخلاقية مع الإطار، بالتالي فلا أتوقع شخصيا ان يدخلوا الى اي جلسة مخصصة للتصويت على الرئاسات، ما لم يكن هناك تفاهمات مع الاطار في هذه الخطوة".من جانبه، فقد أشار النائب عن الإطار التنسيقي حسين العامري، إلى أن خيار حل مجلس النواب هو أمر صعب، ولا يمكن العودة الى المربع الاول.وقال العامري في حديث للسومرية نيوز، إن "الإشاعات والطابور الخامس يعملون على نشر الأكاذيب من وقت لآخر، لكن نعتقد أن حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هو أمر صعب في هذه المرحلة، ولا يمكن العودة الى المربع الاول"، مضيفاً: "ما نتمناه بعد لقاء القوى الكردية في التوصل الى توافق لانتخاب رئيس الجمهورية وصولا الى حل خلافات تسمية الكتلة الأكبر".وأضاف: "نتمنى ان ينعكس حسم خلافات البيت الكردي ايجابا داخل المكون الشيعي بغية حصول توافق آخر فيما يخص تسمية الكتلة الاكبر، واختيار رئيس الحكومة وتشكيل حكومة وطنية قادرة على حل الأزمات بمختلف اشكالها امنيا واقتصاديا وخدميا".