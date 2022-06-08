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الإطار التنسيقي يقرر دخول جلسة البرلمان والتصويت على قانون الامن الغذائي

خاص السومرية

2022-06-08 | 04:49
الإطار التنسيقي يقرر دخول جلسة البرلمان والتصويت على قانون الامن الغذائي
6,535 مشاهدة

أعلن رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية، عباس الزاملي، اليوم الأربعاء، أن الإطار التنسيقي قرر الدخول إلى جلسة البرلمان، والتصويت على قانون الأمن الغذائي.

وقال الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأيام السابقة شهدت نقاشات مكثفة لإنضاج قانون الأمن الغذائي، وهناك ممثلين للإطار داخل اللجنة المالية إضافة إلى اجتماعات لقادة الكتل والإطار".

وأضاف: "يوم أمس مساءً، تم الوصول الى صيغة نهائية للقانون وسيتم التصويت عليه مع اخواننا في مجلس النواب".

وتابع قائلاً: "لما للقانون من اهمية في دعم البطاقة التموينية ومخصصات الفلاحيين والطاقة والمحاضرين، إضافة إلى موضوع المخصصة لتنمية الاقاليم والتي تصل الى ثمانية تريليونات دينار، لإعمار المحافظات وتقديم الخدمات لها".

وأوضح، أن "القانون بصياغته النهائية أعطى مساحة للمحكمة الاتحادية والحكومة بعد الوصول إلى نتيجة بأن الحكومة عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين، كونها تصريف الاعمال، وسيتم اليوم التصويت على القانون".
 
وأكمل: "هناك فقرات إضافية تخص شبكة الرعاية الاجتماعية، وبالتالي فإن النتيجة النهائية انتصار للشعب العراقي وهو بادرة للخير وثمرة للحوارات والنقاشات بين قادة الكتل بغية التركيز في المرحلة المقبلة، من أجل إيجاد حل للازمة السياسية، على الرغم من وجود ملاحظات قانونية على القانون، لكننا نعتقد ان مصلحة الشعب العراقي وتوفير الخدمات هي اوجب واهم لدينا، وهناك إجماع على أن الهم لدى البرلمان هو هم وطني، وهنالك حرص على التماسك داخل الاطار".
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