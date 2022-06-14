الوطني الكردستاني: مشكلة الانسداد مستمرة ولا انفراجة تلوح بالأفق

وقال صمد خلال حديثه لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "كتلة الاتحاد الكردستاني تقف على مسافة واحدة مع جميع الكتل السياسية"، مضيفاً أنه "كان على الكرد المجيء إلى بغداد بورقة واحدة".ورأى، أن "مشكلة الانسداد السياسي مستمرة ولا انفراجة تلوح بالأفق"، معتبراً أن "الحكومة التوافقية هي الحل الأمثل للعراق حالياً".وتابع، أن "اصرار الاتحاد على رئاسة الجمهورية هو استحقاق واتفاق جرى بين الحزبين الكرديين الرئيسيين سابقاً، وأن تنكل الحزب الديمقراطي الكردستاني من هذه الاتفاقية غير صحيح".وأتم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، قائلاً "صعود البدلاء عن المستقيلين إلى مجلس النواب سيغير العملية السياسية".