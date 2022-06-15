نائب يتحدث عن مصير مبادرة المستقلين بعد انسحاب الكتلة الصدرية

وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز، ان "الوضع الحالي صعب جدا ونأسف لما الت اليه الامور من انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان ونشعر بحرج من هذا الوضع لان السفينة لن تسير بشكل صحيح دون التيار الصدري"، مبينا ان "مبادرة المستقلين سبق لنا وان تم طرحها على جميع القوى السياسية ونحن متمسكين بمضمونها لايماننا الكبير بأنها المنفذ الوحيد للوضع السياسي في البلد".واضاف الحسيني، "بالايام الماضية طرحنا رؤيتنا التي تضمنتها المبادرة على الاطار التنسيقي والتي رحبوا بها بشكل كبير واخبرناهم بكل وضوح بأن الوقت أصبح مناسبا كي يتم تنفيذها بعد التغيرات التي حصلت في العملية السياسية كونها لن تثير حفيظة الاخرين ولا تصفية حسابات بين المستقلين وجهات اخرى كون المستقلين لا يمتلكون ملفات سيئة في ادراج الاخرين كما انهم الاقرب الى نبض الشارع"، موضحا اننا "متمسكون برؤيتنا وموقفنا على امل ان يتم الذهاب في تشكيل حكومة مستقلة تلبي طموحات المواطنين وتنهي حالة الانسداد السياسي الذي أثر سلبا على المواطن البسيط".وتابع ان "المستقلين وحتى ان تم اعطاء الضوء الاخضر لهم لتشكيل الحكومة فينبغي عدم فرض شخوص على الوزارات وان يتم فسح المجال للمستقلين بشكل كامل لاختيار الكابينة الحكومية بصورة صحيحة كي يتحملون مسؤولياتها اما باقي القوى السياسية والشعب العراقي دون تدخل من اي طرف"، مشددا على ان "المستقلين قبلوا التحدي وتحمل المسؤولية، بالتالي فلا ينبغي فرض اي شخص او منهاج عليهم يؤدي الى الفشل لا سامح الله ويحسب في النهاية هذا الفشل على المستقلين".