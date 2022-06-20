المشهد السياسي: الغموض سيد الموقف ‎‎

يبقى الغموض سيد الموقف في المشهد السياسي, بعد الخطوات الأخيرة التي عمدت إليها بعض الاطراف, فيما تعيش الأوساط الشعبية حالة من الترقب والانتظار للحكومة الجديدة وسط تساؤلات حول شكلها الجديد.وسط أجواء من الترقب يعيشها الجميع, حول شكل الحكومة المنتظرة, يرى البعض أن ما بلغه المواطن من يأس ينبغي ان يكون منطلقاُ لتحرك القوى السياسية صوب التفكير في رسم آليات جديدة لتشكيل حكومة, تكون فيها مصلحة الشعب أولاً, ويكون شكلها مختلفاً عن سابقتها .لكن آخرون لا يجدون بداً من الوقوع مرة أخرى في منزلق التوافقية والمحاصصة, لتشكيل الحكومة الجديدة .وتخيم على العراق أجواء مشحونة بالقلق والحذر من تقلبات الطقس السياسي، وهو أمر يعود الى أن العملية السياسية غير مصممة لصد العواصف بحسب كثيرين ممن أكدوا أن الشعب بات لا يثق بالعملية السياسية بعد تكرار تجارب الفشل وانحدار الأوضاع بشكل خطير.