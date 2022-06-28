حكومة توافقية مرتقبة... وتحديات قد تقلب المعادلة؟‎‎

على مستوى عالٍ من الحراك .. الاطار التنسيقي يسابق في مضمار الكتلة الاكبر ويطمح الى الظفر بحكومة توافقية ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك وسط تحديات وظروف قد تقلب المعادلة نحو تعقيدٍ جديد من الانسدادات.قابضون عليها كالقابض على جمرة .. حكومة توافقية برضى الجميع هذا ما يسعى اليه الاطاريون وسط تحديات قاسية تتحدث عن احداث جسام لن يسلم من نارها احد ما يضع المشهد السياسي في حيرةٍ من امره وسط بوصلة تفاوضية مازالت تبحث عن وجهةٍ لتحديد مسارها المقبلاستقالة الصدريين على الاغلب لن تحقق احلام الاطاريين في الذهاب نحو حكومة توافقية لا تختلف عن سابقاتها من حيث المبدأ والشراكة وسط تساؤلات عن امكانية السلطتين التشريعية والتنفيذية الصمود اربع سنوات من دون مشاركة صدرية وفق مراقبينيولون الوجوه قِبَل الشراكة والتوافقية والحلُ لايكمُن هنا بل عند من يولي وجهه قِبَل خدمة المواطن والوطن وبهذا سينجو هو ومن معه من صيفٍ لاهب قد يقلب السحر على الساحر وفقا لمعطيات الشارع