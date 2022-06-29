موضحاً بشأن الأسماء المطروحة.. قيادي بدولة القانون: نناقش 6 أمور لتشكيل الحكومة

وقال الحيدري في حديث للسومرية نيوز، إن "قضية مناقشة أسماء لمنصب رئيس مجلس الوزراء هو كلام غير دقيق، وكل ما يطرح من أسماء الغاية منها حرق تلك الاسماء، على اعتبار أنه فعلياً وحتى اللحظة لم يتم طرح أي أسماء، وكل ما يتم مناقشته والاتفاق عليه هو البرنامج الحكومي ووضع الأولويات ورسم الاهداف وخارطة الطريق ومواصفات الشخصية التي سيتم طرحها والآلية التي يتم من خلالها اختيار تلك الشخصية".وأضاف، أن "هناك اتفاقاً بشكل عام على أهمية أن يكون هناك توافق داخل البيت الاطاري حول رئاسة الوزراء، بحيث يكون الشخص مسنوداً من كتلة كبيرة ويكون له دافع في تنفيذ البرنامج المطلوب منه".ولفت إلى أن "الإطار يدفع باتجاه حصول توافق داخل البيت الكردي على اسم مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية، وقد تم منحهم مهلة زمنية للتوصل الى اتفاق في هذا الشأن وفي حال عدم الوصول الى تفاهم كردي فحينها سيتم الدخول الى قبة البرلمان باسم أكثر من مرشح والتصويت يترك حينها لاعضاء البرلمان لاختيار الانسب، لكن على العموم فان الخيار الأرجح ان يتم التوصل الى تفاهم معين لطرح اسم ثالث غير الأسماء التي تم طرحها سابقا من الطرفين".