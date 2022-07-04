الاتحاد الوطني يحدد شروط نجاح حكومة الإطار التنسيقي - عاجل

وقال عضو الاتحاد برهان شيخ رؤوف في حديث للسومرية نيوز، أن "حكومة الإطار التنسيقي سيكتب لها النجاح وتحضى بمساندة الشعب في حال تضمنت برنامج وطني وخدمي يمكنه من تقديم خدمات للمواطنين والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل".وأضاف رؤوف، أن "الإطار التنسيقي وفي حال استجاب لمطالب الشعب ولأسيما متظاهري تشرين وقدم لهم ضمانات بمكافحة الفساد وتقديم خدمات وتوفير فرص عمل، فأن الشعب سيسانده ويرحب به، وبالتالي ستنجح حكومته ولن تواجه أي مشكلة".وفي وقت سابق، أكد عضو الإطار التنسيقي، النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي، أن "الاطار لديه مواصفات لشخصية رئيس الوزراء المقبل ضمنها ان يكون غير جدلي وان يكون جزءاً من الحل وليس سبباً في خلق مشكلة جديدة.وقال الموسوي خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إنه "بعد عيد الاضحى سيتم الإعلان عن شخصية رئيس الوزراء".